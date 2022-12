Autoridades baixam número de mortos em incêndio no Camboja para 19

Pelo menos 19 pessoas morreram num incêndio num casino em Poipet, no Camboja, de acordo com um novo balanço feito na quinta-feira pelas autoridades do país, que tinham avançado anteriormente a informação de 30 mortes.

Em declarações ao jornal 'online' AJ Cambodia, Khieu Sopheak, porta-voz do Ministério do Interior cambojano, tinha referido pelo menos 30 mortos no incêndio no casino da cidade de Poipet, a 200 metros da fronteira com a Tailândia. No entanto, o responsável reviu mais tarde este número.

Equipas de emergência cambojanas e tailandesas retomaram hoje de manhã as operações de busca, depois de estas terem sido suspensas durante a noite por se temer o desmoronamento do edifício.

As autoridades, que falam em dezenas de feridos, muitos dos quais foram transferidos para a vizinha Tailândia, disseram acreditar que o número de vítimas deverá aumentar consideravelmente e que entre os mortos estejam cidadãos cambojanos, tailandeses, malaios e vietnamitas.

De acordo com as autoridades cambojanas, o incêndio começou na quarta-feira pelas 23:30 (15:30 em Lisboa) num casino localizado no complexo Diamond City e que só foi controlado ao fim de nove horas.

O fogo, cuja causa está a ser investigada, espalhou-se rapidamente do casino para uma ala hoteleira do complexo, através de uma passarela.

A violência do incêndio dificultou as tarefas de evacuação e extinção do fogo, nas quais participaram equipas de emergência e bombeiros da Tailândia.

Muitos feridos são tailandeses que trabalhavam no complexo de entretenimento.

Kun Kim, vice-presidente da comissão de Gestão de Desastres do Camboja, disse ao AJ Cambodia que 300 a 400 pessoas ficaram presas dentro do prédio no momento do incêndio e muitas foram retiradas, mas não forneceu números exatos.

Em vídeos publicados nas redes sociais por testemunhas, é possível ver um grupo de pessoas presas no telhado do edifício, algumas das quais decidiram saltar para evitar as chamas.

As equipas de resgate tiveram que usar helicópteros para retirar dezenas de pessoas que estavam no telhado.

Poipet, uma cidade-chave na rota que liga a cidade turística cambojana de Siem Reap e a capital tailandesa, é famosa pelos vários casinos que ficam perto da fronteira tailandesa, onde o jogo é ilegal.