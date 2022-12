Não houve totalistas no sorteio 102/2022 do Euromilhões, esta sexta-feira, 23 de Dezembro. Assim, no sorteio da próxima terça-feira vai estar em jogo um Jackpot de 26 milhões de euros.

Neste concurso, dois apostadores estrangeiros acertaram no segundo prémio, no valor de 363 mil euros. Em Portugal, saiu um terceiro prémio, que amonta a 17 mil euros.