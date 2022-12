Jackpot de 143 milhões de euros no sorteio de terça-feira

Ninguém acertou nos cinco números e nas duas estrelas do sorteio 096/2022 desta sexta-feira, pelo que, no próximo sorteio, prevê-se o jackpot no valor de 143 milhões de euros.

No estrangeiro, um apostador acertou no segundo prémio, no valor de 1.174.364,11 euros.

O terceiro prémio, no valor de 21.112,94 euros, chegou a dois portugueses e a 13 apostadores no estrangeiro.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.