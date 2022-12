CMVM alerta para 'e-mails' fraudulentos que solicitam pagamentos indevidos

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje para a circulação de 'e-mails' fraudulentos com o seu logótipo, que solicitam pagamentos em nome do regulador, adiantando que vão ser efetuadas diligências junto das entidades competentes.

"A CMVM alerta que se encontram em circulação mensagens de correio eletrónico fraudulentas tendo por base o uso indevido do seu nome e imagem", lê-se numa nota divulgada no 'site' do regulador.

Segundo a mesma nota, as mensagens solicitam o pagamento de "montantes indevidos" em nome da CMVM.

O regulador adiantou que vão ser efetuadas diligências junto das entidades competentes.

A CMVM apelou, assim, para quem tenha recebido uma destas mensagens que não efetue qualquer ação, como descarregar anexos ou aceder a 'links' referidos na mesma.

Em caso de suspeita de tentativa de fraude, a CMVM pode ser contactada através da linha de apoio ao investidor (800 205 339) ou do 'e-mail' [email protected]