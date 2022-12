Duas populações isoladas e 45 vias rodoviárias interditas

Duas populações estão isoladas e 45 vias rodoviárias interditas ainda hoje em Portugal, na sequência das fortes chuvadas que se fizeram sentir na última semana no país, disse à Lusa o oficial da GNR, Ricardo Silva.

As duas populações isoladas são Reguengo do Alviela, no distrito de Santarém, e Foros do Mocho, no distrito de Portalegre, adiantou o oficial de dia ao Comando Geral da GNR.

Também nos distritos de Santarém e Portalegre estão localizadas a grande maioria das 45 vias rodoviárias que ainda se encontravam interditas, explicou.

As fortes chuvadas que se fizeram sentir na última semana no país causaram várias inundações e acidentes.

No total, há registo de 83 desalojados, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).