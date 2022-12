Parlamento da Venezuela aprova nomeação de nova embaixadora em Portugal

A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou na quinta-feira a nomeação de Mary Eglys Flores Mora como embaixadora extraordinária e plenipotenciária em Portugal.

A aprovação teve lugar na sequência de um pedido do Presidente Nicolás Maduro e da apresentação de um relatório pela Comissão Permanente de Política Externa, Soberania e Integração da Venezuela, presidida pelo vice-presidente do parlamento venezuelano, o deputado Roy Daza.

Durante a sessão parlamentar, Roy Daza começou por explicar que Mary Eglys Flores Mora, "é uma diplomata com uma experiência muito longa, com um conhecimento muito profundo, muito próximo da vida de Portugal, da República Portuguesa, onde tem trabalhado".

"Neste caso, o Presidente da República (Nicolás Maduro) tomou uma decisão que não apenas responde à possibilidade de um bom trabalho de Mary Flores Mora, mas também à necessidade de reforçar e relançar as relações entre o nosso país e a República Portuguesa", frisou o deputado.

Segundo Roy Daza "há apenas algumas semanas, houve uma conversa entre o Governo de Portugal e o nosso Presidente da República, Nicolás Maduro, que abriu um novo capítulo numas relações que são muito importantes para nós".

"Para nós, [esta relação] tem um grande significado pela quantidade de portugueses ou cidadãos de origem portuguesa que vivem no nosso país. Sempre vivemos entre portugueses e muitos de nós têm família de nacionalidade portuguesa, bem como também pelos venezuelanos ou pessoas de origem venezuelana que vivem em Portugal", explicou o vice-presidente do parlamento.

O deputado sublinhou ainda que Portugal e Venezuela estão ligadas por "relações muito significativas de um ponto de vista diplomático".

"Já são 109 anos de relações diplomáticas formais entre as duas repúblicas, e existem também acordos muito amplos, que abrangem diferentes setores da cultura, economia, sociedade e política, que foram assinados pelo Presidente Maduro em 2013 e 2018", disse.

Roy Daza frisou ainda que "para esta plenária e para a Venezuela não há nada de estranho em ter uma grande amizade com os portugueses, e com o grande país de Luís de Camões, Saramago e Álvaro Cunhal, homens que preenchem não apenas o espaço do seu país, mas também o nosso, porque os portugueses foram acolhidos como parte da nossa nação, como parte da nossa cultura, que é muito venezuelana".

Segundo a imprensa venezuelana, desde 2016 que Mary Eglys Flores Mora ocupava o cargo de cônsul-geral da Venezuela em Lisboa.

Mary Eglys Flores Mora, de 39 anos, substitui Lucas Enrique Rincón Romero que, desde 2006, era embaixador na capital portuguesa.