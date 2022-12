Marcelo falou com portugueses no Peru e diz que há diligências para solução europeia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que já falou com alguns dos portugueses retidos no Peru e que há diligências em curso para uma "solução global europeia" de retirada de cidadãos.

À saída do lançamento de um livro na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, questionado se já falou com alguns dos portugueses que se encontram no Peru, que vive uma situação de instabilidade política, o chefe de Estado respondeu: "Falei com eles".

Segundo o Presidente da República, "são 50 portugueses que lá estão" e "o Governo está em contacto com eles, já estava, com o embaixador de Portugal no Peru [Joaquim Moreira de Lemos]".

"Está-se a fazer o levantamento de todos, em princípio 50, e contactos com outros países europeus para ser uma solução global europeia, porque não é fácil retirar isoladamente só de cada uma das nacionalidades. Isso está em curso", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que hoje esteve com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, num almoço com embaixadores da União Europeia.

"Portanto, essas diligências estão em curso e os contactos com os jovens e com portugueses, com a intervenção fundamental do embaixador de Portugal no Peru, também estão em curso", reiterou.

Depois destas declarações aos jornalistas, foi publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet uma nota a dar conta de que o chefe de Estado "contactou hoje um dos portugueses retidos no Peru, um jovem finalista de Medicina cujos pais lhe tinham escrito", que faz parte de um grupo de estudantes portugueses que viajaram para aquele país.

"O Presidente da República, na sequência de um contacto com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, informou o jovem que as autoridades diplomáticas portuguesas estavam a envidar todos os esforços para ajudar todos os portugueses retidos no Peru a ultrapassar a presente situação, incluindo uma possível solução que envolva outros países da União Europeia, que tenham cidadãos na mesma situação", lê-se na nota.

De acordo com a mesma nota, o embaixador de Portugal no Peru está em contacto com os portugueses retidos no Peru e, segundo transmitiu ao Presidente da República, "estão todos bem e em segurança, aguardando que os aeroportos sejam abertos e possam partir".

Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Universidade Católica no lançamento de um livro sobre o professor universitário Mário Pinto, a quem no fim da sessão atribuiu a grã-cruz da Ordem da Instrução Pública.

No lançamento deste livro, intitulado "Professor Mário Pinto", da jornalista Joana Reis, editado pela Bertrand, estiveram também o antigo chefe de Estado Aníbal Cavaco Silva e o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.