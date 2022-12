Instagram lança serviço Notas e testa outras ferramentas

O Instagram anunciou hoje o lançamento do serviço Notas, uma nova forma de partilhar mensagens curtas, e informou estar a testar outras ferramentas, incluindo a Candid Stories, que permite captar uma imagem com ambas as câmaras do telemóvel.

O serviço Notas é uma forma de partilhar mensagens de texto e ´emojis` com os seguidores e grupos de seguidores, transmitiu a Meta, proprietária do Instagram, em comunicado.

Os textos, curtos, aparecem durante 24 horas no topo da caixa de entrada de mensagens dos destinatários, que podem responder, como acontece com as ´stories`.

Segundo a rede social, a ferramenta vai ao encontro do desejo de muitos utilizadores de ter uma forma fácil de partilhar o que estão a pensar e iniciar conversas, por exemplo pedindo recomendações ou relatando algo que estão a fazer.

O Instagram planeia ainda dar a possibilidade de criar perfis de grupo, para que várias pessoas possam partilhar imagens e vídeos entre si, sem que estes sejam vistos por todos os seguidores.

A empresa anunciou também que está a testar uma ferramenta a que chamou Candid Stories, algo como histórias espontâneas, que permitirá aos utilizadores capturar e partilhar imagens do que estão a fazer nesse momento com outros contactos que também o estão a fazer.

Após a publicação das suas primeiras Candid Stories, os utilizadores receberão uma notificação diária para partilhar uma nova imagem.

Segundo o The Wall Street Journal, a característica é semelhante ao que é oferecido pela aplicação BeReal, que ganhou muita popularidade recentemente, com o foco em imagens mais espontâneas, que incluem uma imagem tirada com as câmaras da frente e de trás do telemóvel.

Desta forma, os utilizadores - que recebem regularmente notificações para partilhar imagens - mostram-se frequentemente a si próprios e ao que estão a ver na altura.