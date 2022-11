PM britânico reitera importância "crítica" da NATO para o Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou hoje que a NATO é "absolutamente crítica" para a segurança do Reino Unido, num encontro em Londres com o secretário geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.

"A NATO é uma pedra angular na segurança do Reino Unido. Estamos orgulhosos de ser o segundo maior contribuinte e continuamos extremamente empenhados na aliança", afirmou Sunak no início da reunião na residência oficial, em Downing Street.

O chefe de Governo britânico disse esperar que a NATO continue "a evoluir para enfrentar as novas ameaças" e apoiar a Ucrânia na guerra contra a invasão russa.

Sunak confirmou que o país vai enviar mais equipamento para a Ucrânia, além de "1.000 mísseis antiaéreos para que [os ucranianos] possam defender-se melhor".

Stoltenberg respondeu que "o Reino Unido contribui para a defesa coletiva [britânica] de muitas formas diferentes", comandando o grupo de batalha multinacional na Estónia, mantendo "os céus sobre o flanco oriental [da NATO] a salvo com o policiamento aéreo" e contribuindo "com muitos navios e capacidades marítimas para as missões navais e patrulhas" da Aliança.

"O Reino Unido tem sido e é uma nação líder quando se trata de fornecer apoio à Ucrânia. Tem treinado soldados ucranianos durante muitos anos, mas agora, obviamente, intensificou a frequência, o que mostra o papel de liderança que tem na Aliança", vincou.

Antes do encontro, Stoltenberg visitou as tropas ucranianas que estão a ser treinadas pelo Reino Unido na base militar de Lydd, no sudeste de Inglaterra, no âmbito da chamada Operação Interflex.