Apoio a leis de armas mais rígidas nos EUA caiu desde Junho

O apoio nos Estados Unidos a leis mais rígidas sobre armas de fogo caiu de 66 por cento em junho passado para 57% em outubro, segundo uma sondagem da empresa de análise e consultoria Gallup divulgada esta segunda-feira.

O apoio público a uma promulgação de mais leis que restrinjam a posse e o porte de armas de fogo havia aumentado na primavera após os tiroteios numa escola de Uvalde, no Texas, e num supermercado em Buffalo, Nova Iorque, de acordo com a sondagem, feita antes do tiroteio deste fim de semana num bar LGBTQ em Colorado Springs que deixou pelo menos cinco pessoas mortas.

O direito dos cidadãos de possuir armas está reconhecido na Segunda Emenda da Constituição norte-americana, mas cada um dos 50 estados tem leis que regulam a posse e o porte de armas de fogo de maneiras diferentes.

A Gallup indicou que o sentimento público sobre essas leis permanece acima do apoio de 52% registado em outubro do ano passado e está alinhado com os resultados de 2020.

A empresa mede as preferências dos norte-americanos sobre armas de fogo desde 1990, quando as taxas de criminalidade estavam perto de níveis sem precedentes na história do país, e 78% dos entrevistados apoiavam leis mais rígidas.

Dez por cento inquiridos agora são a favor de menos restrições legais à posse de armas, uma preferência que não foi superada pelos 14% dos entrevistados em 1990.

Na versão mais recente da sondagem da Gallup, realizada em outubro antes da morte de três estudantes num tiroteio na Universidade da Virgínia, 32% dos inquiridos acreditam que o marco legal para o porte de armas de fogo deve ser mantido como está.

A sondagem foi realizada por telefone entre 03 e 20 de outubro entre 1.009 adultos em todo o país, com uma margem de erro de cerca de quatro pontos percentuais.

As preferências sobre as leis mostram uma clara divergência partidária, de acordo com a sondagem da Gallup, com 86% dos eleitores do Partido Democrata inquiridos a apoiarem leis mais rígidas, em comparação com 27% dos eleitores registados do Partido Republicano.

Entre os inquiridos que se dizem independentes de filiação política, as opiniões têm sido mais voláteis: 60% agora apoiam leis mais rígidas, preferência compartilhada há um ano por 45% desses adultos e 65% deles em março de 2018.

Ainda segundo o levantamento, 33% dos civis possuem uma arma de fogo e 46% vivem em casas ou trabalhos onde armas de fogo estão presentes.

Segundo o 'Small Arms Survey', um projeto do Instituto de Estudos Internacionais de Genebra, na Suíça, existem mais de 393 milhões de armas de fogo nas mãos de civis no país.