Turquia fez 471 ataques contra curdos na Síria e Iraque desde domingo

Quase quinhentos alvos no norte da Síria e do Iraque foram atingidos pela aviação e artilharia da Turquia desde domingo, disse hoje o ministro turco da Defesa, Hulusi Akar.

"Foram realizados 471 ataques e 254 terroristas foram neutralizados [de domingo] até hoje", no quadro da operação contra as posições dos combatentes curdos, disse o ministro da Turquia.

Ancara desencadeou no domingo uma operação militar, com uma série de raids aéreos, seguidos de disparos de artilharia, contra posições do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e das milícias Unidade de Proteção Populares (YPG).

Ancara acusa os dois movimentos curdos de autoria no ataque em Istambul, a 13 de novembro, e que fez seis mortos e 81 feridos.

Os dois movimentos curdos negam qualquer envolvimento no atentado de Istambul.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, os ataques turcos fizeram pelo menos 40 mortos.

Na terça-feira à noite os bombardeamentos da artilharia turca concentraram-se na cidade de Kobane, bastião das YPG que tomaram a zona que se encontrava anteriormente em poder do grupo Estados Islâmico.