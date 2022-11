Cabo Verde regista mais uma morte quase quatro meses depois

Cabo Verde voltou a registar mais uma morte por covid-19, quase quatro meses depois, e numa altura que assinala também um ligeiro aumento do número de casos de infeção, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas o país registou mais um óbito, na cidade da Praia, elevando para 411 o total de mortes provocados pela covid-19 no arquipélago.

O anterior tinha sido registado em 27 de julho, no concelho de São Filipe, na ilha do Fogo.

A morte acontece numa altura em que o país voltou a registar um ligeiro aumento do número de casos diários de infeção, com 25 nas últimas 24 horas, mas também o mesmo número de casos recuperados da doença.

Com os novos dados, o país elevou para um total de 62.783 casos positivos acumulados desde 19 de março de 2020, quando registou o primeiro caso, na ilha da Boa Vista, dos quais 62.193 casos recuperados e há ainda 124 casos ativos.

As autoridades de saúde cabo-verdianas reforçaram que o uso de máscaras continua obrigatório nos estabelecimentos de saúde, nas instituições que recebem idosos (centros de dia, lares de idosos ou outra) e que ainda é recomendável o uso em qualquer espaço fechado, se a pessoa apresentar sintomas sugestivos de covid-19.

Com início em março de 2021, até 06 de novembro o Ministério da Saúde divulgou que até 06 novembro o país tinha utilizado 816.928 (74%) das vacinas contra a covid-19 recebidas através do mecanismo Covax e doações de países parceiros.

E 321.447 adultos (98,6% da população adulta elegível) estavam vacinados com a primeira dose e 281.401 (86,4%) com a segunda dose de vacinas contra a covid-19.

Até ao mesmo dia, 110,2% (242.140) da população geral elegível (pessoas com mais de 18 anos que não se identificaram como pertencente aos grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Introdução e Vacinação contra a covid-19) estava vacinada.

Até agora, 47.674 dos adolescentes (88,7% da população estimada) foram vacinados com uma dose da vacina, 40.213 (74,8%) estavam complemente vacinados e já se aplicou 125.551 doses (38,5%) doses de reforço, em adultos.