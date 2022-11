Portugal deixou de ser um destino barato

“Portugal já não é um destino barato e deixou de ser competitivo pelo preço”. Um País turístico que pode crescer mais em valor, mesmo com menos visitantes, obrigando a uma melhor definição dos mercados a privilegiar na captação de turistas.

Ideias partilhadas no painel ‘A Era da Incerteza’ do 33.º Congresso da AHP pelo ex-Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira que também participa na mesa-redonda dedicada a ‘Investir em Tempos de Mudança’. Uma posição em linha com o cenário avançado ontem pelo Director da STR Global que prevê “um crescimento nas chegadas de visitantes internacionais” a Portugal. Para, Robin Rossmann a previsão “em conjunto com o facto de que Portugal ainda oferece, relativamente a muitos outros destinos, uma relação preço-benefício muito boa”, reforça a tese que o desempenho dos hotéis do País deverá continuar a melhorar em 2023.

Pedro Siza Vieira referiu ainda que a receita turística está a subir mais do que a inflação num “ano muito bom”. Apesar da robustez e de preparação das empresas para os novos desafios, já que “os custos subiram menos do que os preços”, compreende os pedidos de ajuda solicitados pelos hoteleiros. "Até porque é tempo de investir", observa