Tribunal manda polícia tirar os camiões estacionados em Brasília para protesto

O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes mandou a polícia retirar os 115 camiões que estão estacionados em Brasília em resultado dos protestos antidemocráticos na capital do país.

"A decisão foi tomada diante da notícia de que o deslocamento visa reforçar atos antidemocráticos realizados em todo país após a proclamação do resultado das eleições", indicou em comunicado o STF.

Alexandre de Moraes determinou ainda a identificação dos camiões para que possa ser aplicada aos proprietários multa de 100 mil reais por hora (cerca de 20 mil euros).

Na quarta-feira chegaram a Brasília para se deslocarem ao quartel-general do Exército e se juntarem aos manifestantes acampados que apelam à intervenção militar, no dia em que as Forças Armadas divulgaram o relatório sobre as eleições.

Apesar de não ter levantado indícios de fraude, o relatório das Forças Armadas divulgado hoje levantou dúvidas em relação à fiabilidade do sistema votação das presidenciais de 30 de outubro, numas eleições cujos observadores internacionais e o Tribunal Eleitoral consideram que cumpriram com os padrões internacionais.

Ainda hoje, o Ministério da Defesa brasileiro veio esclarecer "que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrónico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrónicas e no processo eleitoral de 2022".

A pedido de Jair Bolsonaro, os militares participaram pela primeira vez como observadores das eleições e do sistema de votação, que foi alvo de uma campanha difamatória por parte do líder brasileiro nos meses que antecederam as eleições, apesar de as urnas nunca terem sido objeto de alegações de fraude.

Camionistas encenaram centenas de bloqueios de estradas por todo o país nos três dias após as eleições, mas levantaram os protestos após Bolsonaro ter apelado aos seus apoiantes para que não cortassem a livre circulação dos cidadãos.

Em 02 de novembro, um feriado público, milhares de pessoas manifestaram-se fora dos quartéis militares nas principais capitais do Brasil para pedir um golpe de Estado contra os resultados eleitorais.

Com 100% dos votos contados, Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições presidenciais de domingo por uma margem estreita, recebendo 50,9% dos votos, contra 49,1% para Jair Bolsonaro, que procurava um novo mandato de quatro anos.

Lula da Silva assumirá novamente a Presidência do Brasil em 01 de janeiro de 2023 para um terceiro mandato, após ter governado o país entre 2003 e 2010.