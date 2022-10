Procuradoria da Suécia vai voltar a investigar danos nos gasodutos Nord Stream

A Procuradoria-Geral da Suécia decidiu hoje realizar novas investigações sobre os danos sofridos pelos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no final de setembro.

"Decidi, com a polícia de segurança, promover investigações complementares na cena do crime", declarou, em comunicado, o procurador encarregado do caso, Mats Ljungqvist.

As forças armadas vão participar na inspeção, uma vez que contam com "os recursos e a experiência" necessários para poder investigar o lugar da ocorrência "da forma que se pretende", acrescentou Ljungqvist.

Duas das quatro fugas descobertas nos gasodutos no Mar Báltico, em águas internacionais, estão na zona económica exclusiva dinamarquesa, com as outras duas na zona sueca.

As investigações feitas até agora pelas autoridades dos dois Estados confirmaram que os danos foram causados por fortes explosões, o que reforça a hipótese de se tratar de atos de sabotagem.

A Marinha sueca está a fazer desde quarta-feira a sua própria investigação, independente da feita pela Procuradoria.

Também a empresa operadora do gasoduto Nord Stream 1, controlada pela Gazprom, anunciou hoje que enviou um navio próprio com "equipamento especial" para examinar os estragos na zona sueca.