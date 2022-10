Polícia tailandês detido após roubar mais de 100 armas de fogo

A polícia tailandesa deteve um agente que roubou mais de 100 armas de fogo de uma esquadra para as vender no mercado negro, quando o país debate o controlo de armas após o ataque a um infantário neste mês.

O oficial da polícia Suphavej Chaiya, encarregado de investigar o caso, confirmou hoje à agência de notícias EFE a detenção do sargento Chaowalit Phumkhachorn por alegadamente roubar "mais de 100 armas de fogo" de uma esquadra na província de Nonthaburi, ao norte de Banguecoque.

O suspeito foi detido na quinta-feira na cidade de Nong Khai, no nordeste do país e junto à fronteira com o Laos, "durante a sua fuga", disse o oficial, que evitou fornecer mais informações porque a "investigação ainda está em andamento".

As investigações iniciais indicaram que, ao longo de dois anos, o sargento teria roubado as armas guardadas no arsenal da esquadra e falsificado documentos para indicar que as armas roubadas tinham sido distribuídas a outras esquadras da polícia, de acordo com o jornal Bangkok Post.

O escândalo ocorre quando os políticos debatem a falta de controlo das armas no país, após o ataque ocorrido num infantário por um ex-polícia, expulso da força de segurança por posse de drogas e porte ilegal de arma.

O ex-polícia matou mais de trinta pessoas, a maioria crianças, num ataque brutal ocorrido em 06 de outubro na pequena cidade de Uthai Sawan, na província de Nong Bua Lumphu, no nordeste do país.

Tiroteios na Tailândia são raros, mas em 2020 um soldado matou pelo menos 29 pessoas e feriu 58 em distúrbios que abrangeu vários locais, incluindo um acampamento militar e um grande centro comercial na província de Nakhon Ratchasima, no nordeste do país.

Segundo dados do Small Arms Survey, a Tailândia tem cerca de 10,34 milhões de armas, cerca de 15,14 por 100 civis, a maior proporção no sudeste asiático e uma das mais altas da Ásia.

Além disso, cerca de 4,1 milhões de armas não estão legalmente licenciadas ou registadas na Tailândia.

Em 2020, houve 2,17 mortes por 100.000 habitantes provocadas por armas na Tailândia, em comparação com 6,64 nas Filipinas, 4,44 na em Myanmar (ex-Birmânia), 1,83 no Vietname e 0,44 na Indonésia, de acordo com o Small Arms Survey.

O ataque realizado em Uthai Sawan, na província de Nong Bua Lamphu, é um dos mais graves registados numa escola no mundo, à margem de conflitos armados ou ataques terroristas.