Nove cadáveres encontrados amontoados numa estrada na costa do Golfo do México

Nove corpos foram encontrados amontoados numa estrada na costa do Golfo do México, no estado de Vera Cruz, revelaram na sexta-feira as autoridades mexicanas que associaram estas mortes a atos de vingança de gangues.

O departamento de segurança pública do estado de Vera Cruz considerou que as mortes são "uma reação aos resultados do trabalho que está a ser desenvolvido para combater o crime".

O governador do estado, Cuitláhuac Garcia, acusou governos anteriores de Vera Cruz de manterem acordos com gangues de traficantes de droga.

"Vamos tomar medidas estrondosas contra todos os grupos criminosos que antes tinham acordos com as administrações anteriores", disse Garcia, apontando que os gangues estão "um pouco irritados" pelo facto de tais acordos já não existirem.

Os meios de comunicação local relataram que foi encontrada uma mensagem no local, com ameaças contra as autoridades, assinada pelas 'quatro cartas', numa referência ao cartel de Jalisco, um dos mais poderosos do país.

Os corpos foram encontrados num município perto do porto de Coatzacoalcos, que tem elevados índices de criminalidade.

Na quinta-feira uma carrinha com 10 cadáveres foi abandonada em frente ao Palácio do Governo em Zacatecas, cidade no Norte do México e capital do estado homónimo, segundo o governador local, citado pela agência Efe.

De acordo com dados preliminares divulgados pelo Governo federal mexicano na quinta-feira, o México fechou 2021 com 33.410 homicídios, uma redução de 4,1% face aos 34.554 assassínios de 2020.