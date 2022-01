Cerca de 29.000 estrangeiros vão poder renovar automaticamente autorizações de residência

O SEF disponibiliza a partir de hoje a funcionalidade de renovação automática para cerca de 29.000 cidadãos estrangeiros, cujas autorizações de residência caduquem até 31 de março.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras precisa que esta funcionalidade de renovação automática é feita dentro "do cumprimento das regras de segurança e mitigação das consequências que resultaram da situação de emergência sanitária".

Segundo o SEF, os 29.000 cidadãos estrangeiros abrangidos por esta medida são aqueles cujas autorizações de residência estão caducadas desde 01 de janeiro e até 31 de março.

Esta força de segurança recorde que, em julho de 2020, lançou uma nova funcionalidade na "área pessoal" do portal do SEF onde o cidadão pode aceder à "renovação automática" do seu título de residência, sem necessidade de deslocação presencial a um balcão de atendimento.

De acordo com o SEF, foram realizadas mais de 161.000 renovações automáticas até à data.

O SEF recorda que tem vindo a adotar medidas excecionais, com vista à recuperação de pendências e à eficiência na gestão documental de cidadãos estrangeiros, nomeadamente as renovações automáticas de autorização de residência.