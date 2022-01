Jerónimo de Sousa já teve alta hospitalar e deverá integrar caravana da CDU no fim de semana

O secretário-geral do PCP teve alta hoje de manhã, depois de ter sido submetido a uma cirurgia de urgência à carótida interna esquerda na quinta-feira, e deverá integrar a campanha eleitoral da CDU no final da semana.

Em comunicado, o PCP anunciou que Jerónimo de Sousa teve alta hoje de manhã, mas por indicação médica vai continuar a recuperação em casa "até ao fim de semana, após o qual retomará a atividade política".

Os dirigentes comunistas João Ferreira e João Oliveira estão a substituir provisoriamente o secretário-geral do PCP na campanha para as eleições legislativas, enquanto Jerónimo de Sousa recupera da uma operação.

Nas legislativas de 2019, a Coligação Democrática Unitária (CDU) - que integra o PCP, o PEV e a Associação Intervenção Democrática - elegeu 12 deputados (dez do PCP e dois do PEV) e obteve 6,33% dos votos, ou seja, 332.473 votos (de um total de 5.251.064 votantes), menos 113.507 do que em 2015, de acordo com o Ministério da Administração Interna (MAI).