Açores estão "muito mais controlados" do que a Madeira e continente

Em declarações reproduzidas pela Agência Lusa, o presidente do Governo Regional dos Açores considerou hoje que o arquipélago é "um bom exemplo" no combate à covid-19 nas suas diversas vertentes e comparou a situação com o resto do país. José Manuel Bolieiro afirmou mesmo que os Açores estão "muito mais controlados" do que a Madeira e o continente português.

Felizmente, nos Açores, quer no que diz respeito ao controlo epidemiológico, numa primeira fase, fomos sempre muito mais contidos e controladores, também com o bom comportamento dos cidadãos e das pessoas em geral. José Manuel Bolieiro

José Manuel Boleiro considerou que "tanto no controlo epidemiológico como no domínio da vacinação, os Açores são um bom exemplo e uma referência", elogiando o Serviço Regional de Saúde que demonstrou "capacidade" em "dar resposta, com o reforço de meios e competências, para fazer face a casos de internamentos".

De acordo com Boleiro, tem sido possível conciliar o convívio social e a economia com a pandemia da covid-19, sendo que "se tivesse que fazer um balanço era positivo", nas várias componentes.

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, 543 novos casos de Covid-19, havendo ainda a registar um óbito e mais 225 recuperações, segundo o comunicado da Autoridade de Saúde Regional.

Estão 34 pessoas internadas com Covid-19 nos Açores e o arquipélago regista presentemente 3.469 casos ativos, sendo 2.337 em São Miguel, 545 na Terceira, 262 no Faial, 197 no Pico, 58 em Santa Maria, 41 nas Flores, 22 em São Jorge, quatro no Corvo e três na Graciosa.