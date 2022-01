Trump critica políticos que não admitem ter dose de reforço de vacina

O ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, criticou os políticos que se recusam a dizer se receberam doses de reforço da vacina contra a covid-19, acusando-os de falta de "coragem".

"Devem dizer isso. Quer tenham sido [vacinados] ou não. Digam", desafiou Trump, durante uma entrevista televisiva hoje difundida.

Trump - que foi vaiado pelos seus apoiantes no mês passado, por revelar que recebeu uma dose de reforço da vacina -- tem-se tornado cada vez mais agressivo contra os que questionam a eficácia e a segurança das vacinas contra a covid-19.

Vários analistas realçam a mudança de postura de Trump perante a pandemia, interpretando o seu novo posicionamento como estratégia para uma eventual recandidatura à Casa Branca.

Embora as vacinas contra a covid-19 tenham sido desenvolvidas durante o mandato presidencial de Trump, permanecem profundamente impopulares entre os segmentos da base republicana, alimentadas em parte pela desinformação.

Trump, enquanto estava no cargo, minimizou consistentemente o risco representado pela covid-19 e recebeu a vacina de forma discreta e fora do olhar das câmaras, mesmo quando outros membros do seu Governo foram inoculados em público, para ajudar a aumentar a confiança nas vacinas.

Agora, Trump critica os políticos que não assumem publicamente terem sido vacinados.

"Eu fui vacinado. E recebi a dose de reforço. Vi alguns políticos a serem entrevistados e uma das perguntas era: 'Recebeu a dose de reforço?' E eles dizem: 'Oh, oh...' A resposta era 'Sim', mas eles não o querem dizer. Porque não têm coragem", disse Trump.

O ex-Presidente não citou nomes e os seus porta-vozes não esclareceram, para já, a que políticos ele se estava a referir.

Contudo, o governador da Florida, Ron DeSantis - uma estrela em ascensão no Partido Republicano que é frequentemente mencionado como um possível candidato presidencial em 2024 -- recusou-se a dizer se recebeu uma dose de reforço.

Também vários republicanos na Câmara de Representantes, incluindo os principais aliados de Trump, se recusaram a divulgar a sua situação em termos de vacinação.

Ao criticar outros políticos relutantes em divulgar a sua condição de vacinação, Trump parece estar a procurar transformar a sua posição sobre as vacinas numa questão política que lhe permita promover o sucesso do seu Governo no combate à pandemia, criando um contraste com outros possíveis candidatos do Partido Republicano.

Durante uma entrevista no mês passado, Trump pareceu reconhecer o risco que muitos dos seus apoiantes corriam ao não serem vacinados, embora tenha dito repetidamente que é contra a obrigatoriedade das vacinas.

Trump foi hospitalizado com covid-19, em outubro de 2020, semanas antes das eleições presidenciais que perdeu para o democrata Joe Biden, tendo recebido um tratamento experimental com anticorpos monoclonais.