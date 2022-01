Açores com 247 novos casos, 277 recuperações e 24 doentes internados

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, 247 novos casos de covid-19 e 277 recuperações e o arquipélago tem hoje 24 doentes internados, mais três do que no domingo, segundo o comunicado da Autoridade de Saúde.

De acordo com aquela entidade, dos novos casos de covid-19 na região, 165 foram diagnosticados em São Miguel, 51 na Terceira, 14 no Faial, oito em Santa Maria, quatro no Pico, dois na Graciosa, dois em São Jorge e um nas Flores, resultantes de 1.412 análises.

Em São Miguel foram registados 84 novos casos no concelho de Ponta Delgada, 45 no concelho da Ribeira Grande, 18 no concelho de Vila Franca do Campo, 10 no concelho da Lagoa, quatro no concelho de Nordeste e quatro no concelho da Povoação.

A Terceira diagnosticou 23 novos casos no concelho de Angra do Heroísmo e 28 no concelho da Praia da Vitória.

O Faial tem 14 novos casos, correspondentes ao concelho da Horta.

Os oito novos casos registados em Santa Maria são todos no concelho de Vila do Porto.

O Pico tem três novos casos no concelho da Madalena e um no concelho das Lajes.

Na Graciosa, os dois novos casos correspondem ao concelho de Santa Cruz e, em São Jorge, os dois novos casos são no concelho de Velas.

Nas Flores foi registado um novo caso no concelho das Lajes.

Hoje estão 24 doentes internados, dos quais 20 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (três em Unidade de Cuidados Intensivos), na ilha de São Miguel, dois no Hospital da Horta, no Faial, e dois no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira.

"No decurso da investigação epidemiológica apurou-se que 11 doentes abandonaram o arquipélago e cinco apresentaram prova de cura de infeção anterior", lê-se no comunicado.

O arquipélago regista presentemente 2.684 casos ativos, sendo 1.861 em São Miguel, 512 na Terceira, 215 no Faial, 43 no Pico, 20 em Santa Maria, 16 nas Flores, 10 em São Jorge, seis na Graciosa e um no Corvo.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 05 de janeiro passado, foram administradas nos Açores 418.394 doses de vacina contra a covid-19, estando presentemente 85,2% da população com a vacinação primária completa, e 44.032 pessoas receberam já a dose de reforço (18,6%).

A região contabilizou 53 óbitos associados à covid-19 desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.