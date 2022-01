Acusados da morte do madeirense Hugo Abreu e de outro militar conhecem acórdão

O acórdão do julgamento sobre a morte do recruta madeirense dos Comandos Hugo Abreu e do seu camarada de armas Dylan da Silva , ocorrida em setembro de 2016 e que levou à acusação de 19 militares, é hoje proferido pelo Tribunal Criminal de Lisboa.

Hugo Abreu e Dylan da Silva, à data dos factos com 20 anos, morreram e outros instruendos sofreram lesões graves e tiveram de ser internados no decurso da chamada "prova zero".

Oito oficiais, oito sargentos e três praças, todos dos Comandos, a maioria instrutores, foram acusados de abuso de autoridade por ofensa à integridade física. Segundo a acusação, os arguidos atuaram com "manifesto desprezo pelas consequências gravosas que provocaram nos ofendidos".