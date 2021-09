SEF deteve no Aeroporto do Porto homem condenado a prisão por furtos

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve no Aeroporto do Porto um cidadão português, de 49 anos, com mandado de captura, quando tentava embarcar num voo com destino ao Reino Unido, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o SEF esclarece que o detido, residente em França, era procurado pelas autoridades portuguesas pela prática de crimes de furto simples e de furto qualificado, sobre quem pendia um mandado de detenção.

De acordo com o SEF, o homem "tinha sido condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva".

O homem, que foi detido na sexta-feira, foi conduzido por elementos do SEF a estabelecimento prisional para cumprimento de pena.