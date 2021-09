Nove movimentos independentes conquistam maioria absoluta nas câmaras

Nove movimentos independentes conquistaram a maioria absoluta em câmaras municipais nas eleições autárquicas de domingo, não conseguindo, porém, obter o mesmo resultado nas assembleias municipais, de acordo com o portal EyeData, disponível em www.lusa.pt.

Segundo o portal, numa altura em que faltam contabilizar apenas dois concelhos dos 308 do país, nove movimentos independentes conseguiram maiorias absolutas, nas autarquias de Ribeira Brava (Madeira), São João da Pesqueira (Viseu), Calheta (Açores), Aguiar da Beira (Guarda), Oeiras (Lisboa), Golegã (Santarém), Batalha (Leiria), Anadia (Aveiro) e Borba (Évora).

De acordo com os dados disponíveis no portal Eyedata, nenhum movimento independente conseguiu a maioria em qualquer Assembleia Municipal do país.

No total, 18 movimentos independentes venceram as eleições para a Câmara Municipal, mais um que em 2017.

A maior votação de um movimento independente verificou-se no concelho de Ribeira Brava, na Madeira, com 63,19% dos votos, quando em 2017 a maior votação tinha acontecido em São Vicente, também na Madeira, com 79,23% dos votos.

A menor vitória de um movimento independente numa Câmara Municipal aconteceu em Peniche (Leiria), com 30,00%, tal como já tinha acontecido em 2017, mas com 30,99% dos votos