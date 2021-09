Executivos eleitos nos Açores, Madeira e Bragança obtêm maioria absoluta

Os executivos camarários que venceram as eleições autárquicas de domingo no distrito de Bragança e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira vão poder governar com maioria absoluta, de acordo com o portal EyeData, disponível em www.lusa.pt.

Segundo o portal disponível no 'site' da Lusa, que agrega os resultados das eleições autárquicas de domingo, a percentagem de maiorias absolutas nas câmaras é de 100% no distrito de Bragança e nas câmaras dos dois arquipélagos.

A percentagem de maiorias absolutas nos executivos camarários é ainda igual ou superior a 90% nos distritos de Viana do Castelo (90%), Vila Real (93%), Porto (94%) e Viseu (96%).

Já quanto a movimentos independentes, o distrito com mais candidaturas vencedoras foi Leiria, com quatro, seguindo-se Aveiro e Guarda, com três, ao passo que os distritos de Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Faro, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real não contabilizaram qualquer vitória de independentes.