Pelo menos 18 mortos em inundações no nordeste dos Estados Unidos

Pelo menos 18 pessoas morreram na costa leste dos Estados Unidos, de Maryland a Nova Iorque, em inundações ocorridas na noite de quarta-feira para hoje na sequência da passagem do furacão Ida pelo país.

O Ida, que diminuiu de intensidade passando a tempestade tropical, causou chuvas intensas que inundaram caves, fizeram subir a água de rios e riachos para níveis recorde e transformaram estradas em canais.

Pelo menos nove pessoas morreram na cidade de Nova Iorque, muitas presas em caves inundadas, disse a polícia e o presidente da câmara da cidade, Bill de Blasio. Quatro outras foram encontradas mortas num prédio na cidade de Elizabeth, Nova Jersey, segundo o presidente da câmara local.

Fora da Filadélfia, as autoridades relataram "várias mortes", mas não deram mais pormenores. Um homem de 19 anos morreu numa cheia no complexo de Rockville na manhã de quarta-feira, disse a polícia.

A tempestade também originou tornados, incluindo um que destruiu casas e silos em Mullica Hill, Nova Jersey, a sul de Filadélfia.

As inundações obrigaram à suspensão da circulação do metropolitano na cidade de Nova Iorque e à anulação de centenas de voos nos aeroportos de Newark, LaGuardia e JFK.

Kathy Hocul, a governadora do estado de Nova Iorque, decretou "estado de emergência" após as inundações que afetam potencialmente cerca de 20 milhões de habitantes. O governador do vizinho estado de Nova Jersey, Phil Murphy, fez o mesmo.

Hoje de manhã, a maior cidade do país tentava recuperar de uma cheia catastrófica, que fez lembrar a super tempestade Sandy em 2012.

O serviço meteorológico norte-americano (NWS) registou um recorde absoluto de 80 milímetros de chuva numa hora (mm/h) em Central Park. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os aguaceiros de chuva são considerados violentos (a classificação mais grave) quando se registam valores acima dos 50 mm/h.

???????Os ventos fortes e chuvas torrenciais associadas ao Ida - que atravessou parte do país -- também derrubaram o telhado de um edifício dos correios em Nova Jersey e ameaçaram fazer transbordar uma barragem na Pensilvânia.

Pelo menos 220.000 clientes ficaram sem energia na região, a maioria em Nova Jersey e na Pensilvânia.

O Ida vai continuar a deslocar-se dirigindo-se hoje para a Nova Inglaterra.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, visita na sexta-feira o Luisiana, onde o Ida destruiu muitas infraestruturas e deixou sem eletricidade mais de um milhão de habitações.