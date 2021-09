Bolsas europeias seguem em alta a beneficiar de indicadores positivos dos EUA

As bolsas europeias seguiam hoje em alta, com os investidores animados após a publicação das vendas a retalho e dos pedidos de desemprego nos EUA.

As vendas do comércio retalhista nos EUA em agosto foram superiores às expectativas, com um aumento de 0,7%, quando os analistas previam uma contração e a atividade industrial na região de Filadélfia, acelerou em setembro, também para surpresa dos analistas.

Por outro lado, a subida verificada nas inscrições semanais no desemprego ficou a dever-se ao registo das inscrições não efetuadas no final de agosto, por causa do furacão Ida, que atingiu o Estado de Luisiana.

Pelas 09:00, o índice de referência, o Eurostoxx600 seguia em alta de 0,57% para 468,59 pontos.

As bolsas oscilavam entre os ganhos de 0,28% de Londres e os 1,31% de Madrid, com Milão a subir 0,48%, Frankfurt 0,52% e Paris 1,09%.

Em Lisboa, o índice de referência, o PSI20, seguia em alta de 0,52% para 5.365,07 pontos, em linha com os principais congéneres europeus.

A volatilidade do mercado explica-se pela proximidade de uma sessão designada como a das "quatro bruxas", quando terminam vários contratos no mercado de futuros e opções, o que leva a reposicionamentos dos investidores, provocando movimentos nada habituais.

A par disso, as praças asiáticas registaram ganhos, com as tecnológicas chinesas a ganhar força pela primeira vez esta semana, o que poderá contagiar os investidores na Europa.

O euro seguia a negociar nos 1,177 dólares.

Já o crude Brent, de referência na Europa, estava a cair 0,22%, para os 75,50 dólares.