Brasileira detida a tentar embarcar para Lisboa com 50 cápsulas de cocaína

Autoridades do Brasil detiveram na noite de quarta-feira uma mulher brasileira, de 27 anos, a tentar embarcar para Lisboa com 50 cápsulas de cocaína "escondidas nas partes íntimas, assim como ingeridas", informaram hoje fontes policiais.

"Nas partes íntimas da passageira, foram apreendidas um total de 14 cápsulas. A presa foi encaminhada a um hospital municipal e, após a realização de um raio-x, verificou-se que ingeriu 36 cápsulas e se encontra sob cuidados médicos visando expelir a totalidade das drogas, considerando que pode causar a sua morte em caso de rompimento", explicou a Polícia Federal (PF) brasileira em comunicado.

A mulher, natural de Belém, capital estadual do Pará, encontrava-se no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RioGaleão) e tinha como destino a capital portuguesa.

Além dos entorpecentes, a PF, em conjunto com agentes da Receita Federal, apreendeu ainda 850 euros que estavam na posse da cidadã brasileira.

Após deixar o hospital, a detida será encaminhada ao Sistema Penitenciário Estadual, onde ficará à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

Apesar de não ter produção própria de cocaína, o Brasil é um dos principais pontos de passagem da droga proveniente de outros países da América Latina, com destino à Europa, e Portugal tem-se tornado numa das portas de embarque de estupefacientes para o continente europeu.