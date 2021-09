Cardeal Tolentino nomeado vogal do Conselho das Antigas Ordens Militares

O Presidente da República nomeou o cardeal Tolentino Mendonça como vogal do Conselho das Antigas Ordens Militares. De acordo com um alvará publicado, hoje, no Diário da República, Marcelo Rebelo de Sousa escolheu o prelado madeirense como uma das personalidades que integram aquele conselho. As outras individualidades são: coronel Raúl Miguel Socorro Folques, dra. Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henriques de Pina, embaixador Fernando António de Lacerda Andresen Guimarães, general Luís Evangelista Esteves de Araújo, almirante Francisco António Torres Vidal Abreu, e Prof.ª Doutora Maria Raquel Viegas Soeiro de Brito. O chanceler do conselho é o coronel Fernando Gil Almeida Lobato de Faria.

Desde 1918, que são quatro as Antigas Ordens Militares: Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito; Ordem Militar de Cristo; Ordem Militar de Avis; Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.

D. Tolentino Mendonça foi agraciado, em 2001, com a Ordem Infante D. Henrique, grau de comendador e em 2015, com a Ordem de Sant'iago da Espada, grau comendador.