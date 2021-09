Escolas do Turismo de Portugal lançam 'Summer School' para lusodescendentes

As Escolas de Hotelaria do Turismo de Portugal realizam mais uma edição da 'Summer School', que será pela primeira vez, entre 13 e 17 Setembro, direcionada aos lusodescendentes.

Organizada pelo Turismo de Portugal e as Escolas de Hotelaria e Turismo, conta com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo e da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Esta iniciativa, gratuita e on-line, visa proporcionar aos lusodescendentes residentes fora do país formas de melhor conhecerem as suas origens e descobrirem Portugal, apresentando oportunidades para estudar, trabalhar e investir no país.

Nesta edição participam as Escolas de Hotelaria e Turismo do Porto, Oeste, Estoril, Portalegre e Portimão.

O programa da 'Summer School' para lusodescendentes inclui uma viagem pelo país, com destaque para os principais atractivos paisagísticos do litoral, interior e montanhas, em particular os trilhos e a natureza. A cultura e o património também terão uma atenção particular, nomeadamente a língua portuguesa e os momentos classificados como património da UNESCO. Além destes, a gastronomia e o enoturismo estarão em destaque, com actividades de demonstração e produção de receitas das várias regiões, destaca o comunicado do Governo Português.

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, considera que “é importante que os lusodescendentes possam ter o contacto próximo com a grande diversidade geográfica e com a riqueza cultural do país que a 'Summer School proporciona'".

"O aprofundamento deste contacto é essencial para que estes jovens, tão importantes para o futuro de Portugal, conheçam as potencialidades que este lhes oferece a nível académico, profissional ou de lazer”, salienta.