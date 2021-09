Autocarros em Cabo Verde transportaram mais de 57 mil passageiros

O transporte público em autocarros em Cabo Verde movimentou o equivalente a mais de 57 mil passageiros por dia no segundo trimestre deste ano, um aumento homólogo de quase 290%, segundo dados do INE divulgados hoje.

De acordo com o relatório estatístico dos transportes relativo ao segundo trimestre de 2021, produzido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde, os transportes terrestres, em autocarros, somaram 5.131.294 passageiros de abril a junho.

No segundo trimestre de 2020, já fortemente influenciado pelas restrições devido à pandemia de covid-19, os autocarros transportaram em Cabo Verde 1.318.369, registo que tem vindo a subir nos trimestres seguintes.

No conjunto dos seis primeiros meses de 2021 foram transportados mais de dez milhões de passageiros nos autocarros em Cabo Verde, segundo o INE.

Neste relatório do INE é sinalizado que as mercadorias movimentadas nos portos de Cabo Verde aumentaram 28% em termos homólogos, no segundo trimestre deste ano, para 607.920 toneladas, e os passageiros subiram 507,1%, para 215.942.

O INE contabilizou ainda um "aumento significativo" de 201,3% de aviões movimentados (2.828) nos aeroportos e aeródromos nacionais e um "aumento expressivo" de 2.322,4% no movimento de passageiros (117.681).

Cabo Verde enfrenta uma profunda crise económica, decorrente da quebra nas receitas do turismo devido à pandemia de covid-19, tendo registado uma recessão económica histórica em 2020, equivalente a 14,8% do Produto Interno Bruto (PIB).