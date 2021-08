Espanha com mais 15.489 casos e 146 mortes desde sexta-feira

A Espanha registou desde sexta-feira 15.489 novos casos de covid-19 e 146 mortes, segundo o mais recente boletim do Ministério da Saúde, hoje divulgado.

A incidência do coronavírus SARS-CoV-2 baixou 22 pontos, para os 242 casos por cada 100.000 habitantes, nos últimos 14 dias, fazendo com que o país saia do risco extremo e passe agora para risco elevado na quinta vaga da pandemia.

Apesar de a letalidade da covid-19 se manter em 1,7%, a ocupação das unidades de cuidados intensivos continua a baixar ligeiramente, situando-se, após o fim de semana, em 18,04% (em vez dos 18,37% de sexta-feira).

A ocupação de camas hospitalares é de 6,07%, muito semelhante ao número da passada sexta-feira.

A covid-19 causou pelo menos 4.500.620 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,34 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, com base em dados oficiais.

Em Portugal, morreram, desde março de 2020, 17.730 pessoas e foram contabilizados 1.036.019 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia, a África do Sul, o Brasil e o Peru.