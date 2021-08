Benfica, pandemia e Autárquicas marcam jornais desta segunda-feira

Estas são as principais notícias que marcam as primeira páginas dos jornais nacionais desta segunda-feira, 30 de Agosto de 2021.

No Correio da Manhã:

"Fraude fiscal e branqueamento: Revelações de Rui Pinto tramam FC Porto"; "Benfica-Tondela (2-1): Águias na liderança com herói improvável"; "Lançamento do peso: Miguel Monteiro conquista bronze nos paralímpicos"; "Sporting inquieto com ineficácia de Paulinho"; "Três centenas de milionários ocultam fortunas às finanças"; "Domingo trágico: Acidentes em vários pontos do país matam quatro pessoas"; "Crédito: Bancos avaliam mil casas por dia"; "Congresso: Costa lança Marta Temido e pisca o olho à esquerda"; "Natalidade: 3% dos bebés são gerados em laboratório"; "Afeganistão: Ataque dos EUA evita novo atentado em Cabul"; "Marinha Grande: Adolescente denuncia violação em bar de praia"; "Santa Maria da Feira: Dona de lar burla idosa debilitada em mais de 260 mil euros" E "Montargil: Menino de dez anos morre em barragem".

No Público:

"Portugueses duplicam poupanças na pandemia e reforçam depósitos"; "Reportagem: Adesão à primeira sala de consumo vigiado supera expectativas"; "Congresso do PS: António Costa anuncia ofertas ao BE e PCP de olhos postos no Orçamento"; "Hospital militar: Generais condenados por gestão negligente"; "Autárquicas: Número um de Santana à AM acusado de furto qualificado" e "Segurança: Uma visita ao centro de cooperação entre polícias".

No Jornal de Notícias:

"Apostas de milhares de euros em corridas de carros ilegais"; "PS: Costa fecha congresso com promessas a pensar no Orçamento"; "Sondagem Aximage JN/DN/TSF: Medina à beira da maioria absoluta em Lisboa"; "Afeganistão: EUA destroem carro-bomba e evitam outro atentado"; "Benfica 2-1 Tondela: Sufocar até vencer"; "Liga: Braga e V. Guimarães empatam sem golos no dérbi do Minho"; "Paralímpicos: Miguel Monteiro conquista bronze no lançamento do peso"; "Agente da PSP alcoolizado condenado em tribunal por acidente mortal"; "Transportes: Comboios do Porto são os únicos sem Multibanco"; "Investimento: Câmaras dão vida a escolas do Estado Novo" e "Porto: Regresso de turistas salva tuk-tuk".

No Diário de Notícias:

"51%: Medina tem quase o dobro dos votos de Moedas"; "Chefe dos Talibãs sai da sombra para fazer Governo"; "Costa fecha congresso com medidas (e milhões) a piscar o olho à negociação do Orçamento"; "João Vale de Almeida: 'Brexit' é uma vacina contra o desmembramento da Europa'"; "O barco artesanal que salva o verão da praia do Pedrógão"; "Dois anos de atraso: Nos comboios do Porto não se compra bilhetes com cartão"; "Estados Unidos: Furacão Ida testa Nova Orleães 16 anos depois do Katrina" e "Valentim Alexandre: Historiador analisa 'Os Desastres da Guerra' em livro".

No Inevitável:

"Fim das moratórias: Dor de cabeça começa em 2022"; "Congresso do PS: António Costa promete mais creches e apoios para os jovens"; "CSI: O universo criminal vai voltar às nossas casas"; "Entrevista a Miguel Carvalho, livreiro que colaborou com Cesariny e foi difamado por Cruzeiro Seixas: 'Tenho um arquivo onde vou guardando o que me emociona. A peça mais forte foi a carta de um suicida'"; "Afeganistão: EUA atacam veículo com 'bombistas suicidas'"; "Finanças pessoais: Regressar de férias com as contas em ordem e pequenos truques para poupar no dia-a-dia"; "Amadora: Susana Garcia diz que autarca entrou na 'fase do desespero'" e "Greve na CP: Comboios podem parar em setembro por falta de limpeza"

No Negócios:

"Litígios com Estado nas PPP rodoviárias aumentam 144%"; "Conversão da dívida de Vieira nas mãos do Fundo de Resolução"; "Descontos de recibos verdes em mínimos"; "Dois terços dão vitória ao PS nas autárquicas"; "Têxtil: Indústria nacional é a quinta que abastece os gigantes da moda"; "Aviação: Reestruturação da TAP vai entrar em fase decisiva no próximo mês" e "Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos: 'Investimos como os mais ricos do mundo'".

N'A Bola:

"Benfica-Tondela (2-1): Águia descola: Encarnados são líderes isolados. Não acontecia há 301 dias"; "Sporting: Matheus Nunes diz não ao Brasil e fica à espera de Fernando Santos"; "'Não saio com qualquer mágoa', Luiz Phellype partiu para os Açores e falou com a A Bola"; "Dragão enfrenta 48 horas loucas" e "Jogos Paralímpicos: Bronze para Miguel Monteiro".

No Record:

"Benfica-Tondela (2-1): Gilberto põe águia em fuga"; "Sporting: Matheus Nunes já não vai à canarinha"; "FC Porto: SAD quer dinheiro a entrar"; "Mourinho e Nuno em grande: Roma goleia e Tottenham está em 1.º"; "Jogos Paralímpicos: Miguel Monteiro conquista o bronze" e "Dérbi minhoto foi bom apesar do nulo: Chuva de golos perdidos".

N'O Jogo:

"Benfica-Tondela (2-1): Drama até ao 1.º lugar isolado"; "FC Porto: Rúben Semedo também espera pelas vendas"; "Braga-V. Guimarães (0-0): Dérbi bateu no ferro"; "Jogos Paralímpicos: Miguel Monteiro leva o primeiro pódio"; "Futsal: Ricardinho na iminência de assinar pelo Braga" e "Sporting: Leões dão nega ao Brasil".