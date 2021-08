Sales cita Mário Soares e agradece a Temido, Costa e profissionais de saúde

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales, interveio hoje no 23.º Congresso do PS citando Mário Soares, deixando uma palavra de agradecimento a António Costa, Marta Temido e aos profissionais de saúde pelo combate à pandemia.

"Medo toda a gente tem, mas há alguns que o vencem e outros que se deixam ser vencidos" -- foi com esta frase do fundador do PS Mário Soares que António Lacerda Sales iniciou o seu discurso aos delegados na reunião magna socialista, recuperando-a numa alusão ao "momento particularmente desafiante" que o país atravessa com a covid-19.

O secretário de Estado realçou a "grande caminhada" feita até aos mais de 80% da população vacinada, uma vitória dos portugueses, mas só possível por existir "uma liderança forte".

Sales agradeceu a Marta Temido, a António Costa e também "a todos os profissionais de saúde deste país, que estiveram sempre na linha da frente".

"É para mim um orgulho ser um de vós", clamou.

O governante socialista apelou à responsabilidade de cada um enquanto agente de saúde pública mas também enquanto "agentes da saúde democrática".

"Não nos podemos nunca demitir desse papel, nem nos distrairmos daquilo que é o papel do PS na defesa do direito democrático, contra as ameaças que emergem e alastram como um vírus, aproveitando-se das fragilidades e das vulnerabilidades humanas, com promessas embrulhadas em negacionismo, em desinformação e em desordem social", alertou.

Sublinhando a importância do poder local no combate à pandemia, Sales deixou desejos de vitória nas próximas eleições autárquicas para os autarcas socialistas.

"Com as autárquicas em setembro, para as quais temos que mobilizar o partido e o país contra a abstenção, que é um terreno fértil para o vírus anti democrático. Com a aprovação do terceiro Orçamento de Estado deste XXII governo Constitucional, para o qual temos que continuar a trabalhar com os nossos parceiros com o mesmo sucesso como até aqui", aditou.

Sales apontou ainda a importância da "implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, que vai reforçar o SNS e apostar na transição verde e digital e na eficiência da segurança social".

E o governante terminou como começou, citando de novo Mário Soares: "'Só é vencido quem desiste de lutar' e os socialistas nunca desistem das suas lutas e nunca se deixam vencer pelo medo", rematou, com Marta Temido a aplaudir de pé.