Número de internautas na China supera os mil milhões

O número de internautas na China subiu no primeiro semestre do ano, para 1.011 milhões, um acréscimo de 21 milhões, face a 2020, anunciou hoje a Administração do Ciberespaço da China.

A percentagem de internautas entre a população chinesa, que é composta por 1.410 milhões de pessoas, fixou-se assim nos 71,6%, no final de junho, detalhou o relatório.

As áreas rurais permanecem com menos acesso à rede do que a população em geral, com uma abrangência de 59,2%, apesar de os dados revelarem um crescimento de 3,3%, em relação a dezembro de 2020.

De acordo com os dados disponibilizados, a proporção de internautas com mais de 50 anos cresceu para 28% do total, ou seja, 5,2% mais do que em junho de 2020.

A agência destacou o crescimento do setor de entrega de alimentos, que soma agora 469 milhões de utilizadores no país, 49 milhões a mais do que em dezembro de 2020.

O setor de tecnologia chinês enfrenta uma campanha regulatória, com o Governo a impor várias medidas para travar práticas monopolistas ou proteger a segurança dos dados.

O Presidente chinês, Xi Jinping, pediu na semana passada que "indivíduos e empresas com altos rendimentos retribuam mais à sociedade" e contribuam para a "prosperidade comum", um apelo que deverá ter impacto no setor da Internet, um dos mais lucrativos do país.