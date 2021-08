Ramo afegão do grupo Estado Islâmico reivindica atentado de Cabul

O ramo afegão do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado que hoje fez dezenas de mortos e feridos junto ao aeroporto de Cabul, noticiou o portal especializado da Internet Site Intelligence.

Num comunicado divulgado pela sua agência de propaganda, Amaq, o grupo Estado Islâmico da Província de Khorasan (ISKP, na sigla em inglês) afirma que um dos seus combatentes franqueou "todas as fortificações de segurança" e se colocou a menos de "cinco metros de militares norte-americanos", tendo então detonado o seu cinto de explosivos.

O comunicado só menciona um bombista suicida e apenas uma bomba.

O Pentágono, contudo, reportou a ocorrência de dois atentados-suicida seguidos de um tiroteio, advertindo ainda para a existência de "uma série de ameaças ativas" contra o aeroporto de Cabul, que vão de um possível ataque com foguetes a um atentado com um veículo armadilhado.

Entretanto, já foi ouvida na capital afegã uma terceira forte explosão, mas não há ainda mais informação disponível.

Os Estados Unidos ameaçaram o EI de represálias.

Segundo o general Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), pelo menos 12 soldados norte-americanos morreram e 15 ficaram feridos no atentado que fez dezenas de vítimas, mas cujo total se desconhece ainda, variando o número de acordo com a fonte dos relatos.

O ISKP perpetrou, nos últimos anos, atentados principalmente contra a minoria xiita e também enfrentou os talibãs e as forças norte-americanas, contando com cerca de 2.000 membros nas suas fileiras.

O EI surgiu no Afeganistão em 2015, adquirindo mais força em diversos pontos do país, e criou o seu principal bastião em Nangarhar, zona fronteiriça com o Paquistão e chave nas comunicações entre os dois países.

O grupo extremista, composto em grande parte por antigos talibãs, anunciou a sua expansão à região de Khorasan, que historicamente compreende zonas do atual Irão, Afeganistão e Paquistão, e começou a cometer atentados contra civis, bem como contra as forças norte-americanas, afegãs e paquistanesas.

Tal como no Médio Oriente e em África, o EI não respeita as delimitações ou designações dos países e tenta conquistar e expandir-se a territórios além das fronteiras nacionais.

No entanto, ao contrário de outros ramos do EI, o grupo de Khorasan tem sido menos visível a nível mediático, por ser menos ativo na Internet e fazer menos propaganda.

As forças norte-americanas e afegãs realizaram várias operações contra estes 'jihadistas' e inclusive mataram o seu líder em julho de 2016, tendo depois os Estados Unidos lançado, em junho de 2017, "a mãe de todas as bombas" contra o bastião do grupo em Nangarhar.

Também os talibãs realizaram operações contra o ISKP, que estava menos ativo e quase chegou a ser erradicado em 2019, depois dos "sucessivos reveses militares" a partir de 2018, segundo um relatório recente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Contudo, a ONU alertou este ano que, desde junho de 2020, o novo líder do grupo, Shahab al-Muhajir, "permanece ativo e é perigoso", capaz de "recrutar talibãs descontentes e outros militantes para engrossar as suas fileiras".

Desde 2015, o ISKP reivindicou cerca de 100 ataques contra civis no Afeganistão e no Paquistão e protagonizou cerca de 250 confrontos com forças locais, com os talibãs e com tropas dos Estados Unidos.