Dez franceses e três alemães detidos e em vias de expulsão da Grécia

Dez cidadãos franceses e três alemães foram detidos na região do Peloponeso, no sul da Grécia, e estão em vias de ser expulsos do país, anunciou hoje a polícia grega.

Detidos na quarta-feira na zona de Messénia, no sul do Peloponeso, os 13 muçulmanos foram detidos durante uma operação de identificação, segundo um porta-voz da polícia citado pela agência francesa AFP.

Após a verificação das suas identidades, as autoridades anunciaram que as 13 pessoas "tinham uma proibição de entrada em território grego", segundo o porta-voz, que sublinhou ter sido iniciado o processo da respetiva expulsão do país.

"O comportamento deles era suspeito e preocupava as autoridades", indicou outro alto responsável da polícia grega, que solicitou o anonimato.

"Neste momento, devemos prestar muita atenção a tudo e a todos nas nossas fronteiras", acrescentou esta fonte.

Contactado pela AFP, o consulado de França em Atenas não pôde fornecer mais informação sobre a situação dos cidadãos franceses.

As autoridades gregas reforçaram os postos de controlo fronteiriços e policiais nas últimas semanas.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, declarou na segunda-feira querer evitar que "fluxos adicionais de refugiados cheguem à Europa".

Serão em breve destacados reforços para a fronteira terrestre com a Turquia (nordeste) e para as ilhas do mar Egeu, próximas da costa ocidental turca, ponto de passagem habitual dos migrantes com destino à Europa, segundo o Governo grego.