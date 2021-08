PS quer manter presidência das associações de freguesias e municípios

O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, assumiu hoje que o "melhor resultado" do PS nas próximas eleições autárquicas será garantir a manutenção da presidência das associações nacionais de freguesias e de municípios.

"O nosso melhor resultado será garantir que continuamos a presidir à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à Associação Nacional de Freguesias, o que significa continuarmos a ser o partido mais votado e com maior número de autarquias. Esse é o nosso objetivo político", apontou José Luís Carneiro, que falava durante a apresentação da candidatura do PS à Câmara Municipal de Valongo, encabeçada por José Manuel Ribeiro.

Com o foco em ganhar o maior número possível de autarquias, o socialista referiu que a intenção e objetivo do PS é demonstrar aos portugueses que as suas políticas devem continuar a suscitar confiança.

"Garantindo, assim, que o PS continua a ser o maior partido do poder local democrático", vincou.

Reforçando que o PS é um partido com "provas dadas muito sérias" ao serviço da comunidade, José Luís Carneiro lembrou o investimento em áreas como a saúde, proteção social, empresas, espaço público ou transportes.

E, apesar de reconhecer que o PSD é o "principal competidor" do PS nas autarquias locais, o secretário-geral adjunto do PS ressalvou que este não foi capaz de apresentar uma alternativa política para servir Portugal.

"É evidente que até agora não foi possível conhecer um projeto político alternativo para o país e a falta de um projeto político alternativo condiciona muito o que é a estratégia de desenvolvimento local", sublinhou.

O atual presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, é o candidato do PS àquela autarquia, concorrendo assim a um terceiro mandato.

O candidato apontou como objetivos "continuar a captar investimento, continuar as apostas em educação, na área social e também nas áreas da nossa identidade".

As eleições autárquicas vão decorrer no dia 26 de setembro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).