Devolva as suas embalagens vazias pelo planeta!

Os residentes na União Europeia produzem 25 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano. Nem 30% desses resíduos são recolhidos para reciclagem. Se não mudarmos a maneira como produzimos e usamos plásticos, em 2050 haverá mais plásticos do que peixes nos nossos oceanos, não incluindo microplásticos, que contaminam o ar, a água e os alimentos e que têm graves consequências na nossa saúde.

Por questões de conforto, compramos os nossos produtos em embalagens pequenas e prontas a usar. Que cómodo é podermos agarrar na embalagem do produto de limpeza e começarmos a limpar sem termos que nos preocupar com diluições! E, quando a embalagem terminar, passarmos a embalagem por água e colocarmos a mesma para reciclagem e assumirmos que a nossa parte está feita! Mas não é bem assim que as coisas funcionam.

Imagine que podíamos, efetivamente, reduzir a quantidade de plástico em circulação?

Opte por comprar embalagens de maior capacidade e o mais concentrado possível. Ao fazê-lo, está a reduzir a quantidade de plástico que consome, bem como a diminuir os impactos da produção desse artigo, desde o produto à sua embalagem, rótulo e até mesmo no seu transporte até à prateleira e inclusive até à sua casa!

Cada um de nós tem um papel fundamental na diminuição da quantidade de plástico que usamos nas nossas casas e empresas, reciclando e reutilizando mais. Trata-se de um desafio a que cidadãos, indústria e governos devem responder em conjunto!

Há uma frase engraçada que diz: “Não herdamos a Terra dos nossos pais, pedimo-la emprestada aos nossos filhos.”

Esta frase circula há anos pelas redes sociais, mas a maior parte dos indivíduos continua a não se importar com o ambiente. Que tipo de legado estamos a deixar aos nossos filhos e às gerações futuras?

Obviamente que o ideal seria não pensar muito no assunto: viver a vida como se estes problemas não importassem ou não existissem. Mas os resultados estão à vista: os fenómenos climáticos extremos estão a tornar-se numa constante no nosso dia-a-dia e tornam-se impossíveis de ignorar. A lista é assustadoramente longa!

Devolva as embalagens vazias que comprar ao seu fornecedor. O ambiente agradece, mas o seu fornecedor também!

Ensine os seus filhos a se preocuparem com o ambiente e embarque com eles nessa aventura!

Pense em quantas máscaras cirúrgicas viu no chão no último ano. É assustador, não é?

A Seta Verde – Higiene, Lda. orgulha-se da recolha de embalagens que faz junto dos seus clientes e da sua reutilização, de modo a reduzir a nossa pegada ambiental. No ano de 2020, reutilizámos mais de 6.800 embalagens de plástico.

No 1º semestre de 2021, conseguimos reutilizar mais de 4.400 embalagens!

Apelamos a que todos os nossos clientes façam a devolução das embalagens vazias, para juntos ajudarmos o ambiente e o Planeta!

Faça a sua parte!

Nós ajudamos com o resto.

