Alunos da Universidade da Madeira já podem agendar vacina

Os alunos da Universidade da Madeira (UMa) já poderão ser vacinados contra a Covid-19. A instituição, através do reitor, Sílvio Moreira Fernandes, já informou os alunos que podem efectuar a sua inscrição no Portal do SESARAM.

Para confirmar a condição de estudantes, os discentes deverão utilizar o comprovativo de inscrição que se encontra disponível na plataforma 'InfoAlunos' e devem descarregar o documento do ano lectivo 2020/2021 (ou 2021/22) com a categoria Inscrição.

Após o registo no Portal do SESARAM e posterior validação, "será agendada a vacinação deste grupo de estudantes o mais rapidamente possível".

Na prática, fica consumado o anúncio de Miguel Albuquerque. O presidente do Governo Regional tinha anunciado que os estudantes madeirenses do Ensino Superior iriam ser vacinados contra a Covid-19 durante as férias de Verão.