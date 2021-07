O grupo Four Views lançou um pack especial para os hotéis Four Views Monumental e Four Views Oásis, válido durante toda a época de Verão. Denominado Four Views Summerscapes, este pack consiste numa escapadinha de duas noites (ou mais) e inclui, entre outras atratividades, uma experiência gastronómica ao jantar Experience by the Chef com a assinatura do Chef Octávio Freitas, bem como a possibilidade de experienciar o premiado Cocktail Maria com autoria do Barman Pedro Moreira. Outras opções como o late check-out ou o upgrade gratuito de quarto estão disponíveis, mas sujeitas à disponibilidade do hotel.

Para mais informações e reservas, consulte o website do grupo em:

https://www.fourviewshotels.com/ofertas