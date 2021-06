Espanha goleia Eslováquia, apura-se e qualifica Ucrânia

A Espanha qualificou-se hoje para os oitavos de final do Euro2020 de futebol, ao golear a Eslováquia, por 5-0, um resultado que apura a Ucrânia como um dos melhores terceiros classificados.

Após dois empates do Grupo E, Espanha somou o primeiro triunfo, com golos de Martin Dúbravka (30 minutos), na própria baliza, Aymeric Laporte (45+3), Pablo Sarabia (56), Ferran Torres (67) e Juraj Kucka (71), também um autogolo.

Já apurada, a Suécia venceu a Polónia, de Paulo Sousa, por 3-2, com Emil Forsberg (02 e 59 minutos) e Viktor Claesson (90+4) a marcarem para os suecos e Robert Lewandowski (61 e 84) para os polacos.

A Suécia venceu a 'poule', com sete pontos, mais dois do que a Espanha, quatro do que Eslováquia e seis do que a Polónia, que ficam eliminadas, com a Ucrânia, terceira no Grupo C, a garantir o apuramento, como um dos melhores terceiros.