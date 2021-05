Consultores imobiliários cozinham e entregam mais de 1.000 refeições na Madeira

A ideia surgiu em 2009 e doze anos depois continua a se materializar. Os consultores imobiliários da 'KW Área Madeira' vão confeccionar esta quinta-feira mais de 1.000 refeições que serão preparadas e distribuídas em todos os concelhos da Região.

Em estreita colaboração com as instituições locais, que cederam as cozinhas e identificaram as pessoas a quem vão ajudar, estes consultores já procederam a um levantamento de forma a constatar as verdadeiras necessidades de cada concelho. Posteriormente, serão formadas equipas de consultores que vão cozinhar, empratar, embalar e colaborar na distribuição das mesmas.

Este ano em particular e tendo em conta a situação em que vivemos, é com enorme satisfação que vamos ajudar! KW Área Madeira

A iniciativa de cariz solidário decorre a exemplo dos anos anteriores. Está integrada no 'Red Day', um evento mundial apontado no calendário para a segunda quinta-feira do mês de Maio e que junta todos os consultores da Keller Williams.

"É um dia em que os consultores em todo o mundo aproveitam para retribuírem, através de acções de cariz social, às comunidades em que estão inseridos, o tanto que as comunidades lhes dão ao longo do ano", pode ler-se em comunicado de imprensa.