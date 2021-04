Funeral do príncipe Filipe decorrerá no dia 17 no castelo de Windsor

O funeral do príncipe Filipe, que morreu na sexta-feira aos 99 anos, acontecerá no próximo sábado, 17 de abril, na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, anunciou hoje o palácio de Buckingham.

A cerimónia, de caráter privado, será transmitida pela televisão e em todo o Reino Unido será guardado um minuto de silêncio, no início do funeral, que terá honras reais e não de Estado, cumprindo um pedido em vida do príncipe Filipe, marido da Rainha Isabel II.

O príncipe Filipe, também conhecido por duque de Edimburgo, participou ativamente na preparação do seu funeral, incluindo no projeto de modificação do veículo, um jipe, que transportará o seu caixão, que será seguido pela família real.

O príncipe Harry -- que se afastou dos deveres reais e que está atualmente a viver na Califórnia, comparecerá à cerimónia, mas sem a companhia da sua mulher, Meghan Markle, que se encontra grávida e não deve viajar, a conselho médico, segundo fontes do palácio de Buckingham.

"Embora os arranjos cerimoniais sejam reduzidos, a ocasião celebrará e reconhecerá a vida do duque e dos seus mais de 70 anos de serviço à Rainha, ao Reino Unido e à comunidade", disse um porta-voz do palácio.

A cerimónia respeitará as diretrizes do Governo britânico de regras de combate à pandemia de covid-19, que restringe a 30 o número de pessoas autorizadas a estar presentes em funerais, mas o palácio de Buckingham não confirmou se os membros da família serão obrigados ao uso de máscara de proteção individual.

O palácio de Buckingham pediu às pessoas para não se deslocarem até Windsor, sugerindo que aqueles que quiserem prestar homenagem o façam em casa, vendo a cerimónia pela televisão.

O anúncio dos preparativos do funeral foi feito depois de unidades militares em todo o Reino Unido terem disparado saudações de 41 tiros, para marcar a morte de Filipe, homenageando o ex-oficial da Marinha.

Também vários navios de guerra fizeram as suas próprias saudações, em diversos pontos do planeta.

"O duque de Edimburgo serviu entre nós, durante a Segunda Guerra Mundial, e permaneceu dedicado à Marinha Real e às Forças Armadas", disse o general Nick Carter, chefe do estado-maior das Forças Armadas, num comunicado.

Membros da Commonwealth - um grupo de 54 países chefiado pela monarca - também foram convidados a homenagear Filipe.

O príncipe, que ia completar 100 anos em 10 de junho, tinha saído recentemente do hospital, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica devido a problemas cardíacos, e regressado a Windsor.

Conhecido pelo seu sentido de humor particular, Filipe de Mountbatten, nascido com o título de príncipe da Grécia e da Dinamarca, é o consorte mais antigo da história da monarquia britânica.

Em 2017, o duque de Edimburgo afastou-se das funções públicas.

Desde então, tornou-se cada vez mais raro ver o príncipe Filipe em público, exceto quando participou em grandes eventos familiares.