Parlamento madeirense sem casos positivos de Covid-19

Neste momento, não há casos positivos de Covi-19 na Assembleia Legislativa da Madeira. A informação é avançada pelo gabinete de comunicação do Parlamento, que indica que deu negativo o teste PCR do funcionário parlamentar com assento na biblioteca da ALM que na passada quarta-feira testou positivo em teste rápido à Covid-19.

Perante o resultado negativo, e uma vez afastado qualquer risco, a biblioteca da Assembleia Legislativa da Madeira reabrirá na próxima semana.

O parlamento madeirense iniciou a 8 de Fevereiro, a testagem quinzenal de todos os deputados, funcionários e jornalistas que se encontram a trabalhar no espaço parlamentar. Até ao momento, já foram realizados 223 testes rápidos através de uma empresa especializada na despistagem da doença.