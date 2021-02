Foram três acidentes que envolveram carros e motos nesta sexta-feira. O último ocorreu no cruzamento da Rua das Dificuldades com a Rua do Comboio, o que deixou o homem de 40 anos que seguia na motorizada com queixas num membro inferior.

O socorro à vítima foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.