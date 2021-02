EUA bombardeiam infraestrutura na Síria de milícias apoiadas pelo Irão

Os Estados Unidos da América (EUA) realizaram um ataque aéreo contra uma "infraestrutura utilizada por milícias apoiadas" por Teerão no leste da Síria, anunciou esta noite o Pentágono.

"Os ataques foram autorizados em resposta a ataques recentes contra funcionários dos Estados Unidos e da Coligação no Iraque, e ameaças contínuas contra estes funcionários", disse o porta-voz do Departamento da Defesa dos EUA, John Kirby, em comunicado.

O ataque aéreo contra uma "infraestrutura utilizada por milícias apoiadas pelo Irão no leste da Síria" é a primeira ação militar conhecida sob a égide do Presidente Joe Biden, que iniciou o mandato no final de janeiro.