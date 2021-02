Boa noite!

Chega ao fim mais um dia de campanha eleitoral rumo às Autárquicas ainda sem data.

Chega ao fim mais um dia de queixinhas sem nexo que denotam aversão ao pluralismo.

Chega ao fim mais um dia de números martelados na roda de milhões que gira em circuito fechado.

Chega ao fim mais um dia de manobras tendo em vista a tentativa de eliminar quem estorva.

Chega por hoje.

Mas antes do fim e do sono merecido, partilho uma das frases com que me cruzei ao longo do dia, da autoria do publisher da Folha de São Paulo, o jornal com maior circulação no Brasil: