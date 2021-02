Hotéis Sentido: Campanhas de Março

Desde o Dia da Mulher, passando pelo Dia do Pai e continuando com a Escapadinha do Fim do Mês, todas as ofertas são um convite para desfrutar destes hotéis em frente ao mar.

Voucher Dia da Mulher:

Uma noite de acomodação em quarto duplo com pequeno-almoço incluído e massagem clássica individual para duas pessoas (50 min.): 105€ | Noite extra 60€

Voucher Dia do Pai:

Uma noite de acomodação em quarto duplo com pequeno-almoço incluído

Jantar meia pensão (três pratos) para duas pessoas

Garrafa de vinho selecção da casa 99€ por noite | Noite extra 60€

Escapadinha do Fim do Mês

Oferta exclusiva para o último fim-de-semana de Março

Uma noite de acomodação em quarto duplo com pequeno-almoço incluído

Jantar meia pensão (três pratos) para duas pessoas

89€ por noite | Noite extra 60€

Ofertas válidas para estadias durante o mês de Março.

Mais informações: 291 930 930 [email protected]